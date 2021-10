Barcelona kassierte Niederlage, 0:2 bei Atletico .

Der FC Barcelona befindet sich weiterhin im Sinkflug. Die Katalanen verloren am Samstag in der spanischen Fußball-Meisterschaft auswärts gegen Atletico Madrid 0:2 und kassierten damit die zweite Pflichtspiel-Niederlage ohne erzieltes Tor in Folge. Aus den jüngsten sechs Bewerbspartien holte Barca gerade einmal einen Sieg, in der Tabelle ist man auf Platz neun abgerutscht und liegt fünf Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid und Titelverteidiger Atletico.