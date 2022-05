Baumgartlinger will Karriere fortsetzen - auch im ÖFB-Team

Werbung

"Ich bin da komplett ergebnisoffen. Das Ziel ist sekundär, entscheidend ist, dass ich weiterspielen will", erklärte Baumgartlinger. Nach einigen Verletzungen in den vergangenen Wochen habe er "in dem Wissen, dass ich gesund und wettkampffähig bin, wieder Spaß am Training". Dass er im letzten Saisonspiel am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg (2:1) 60 Minuten als Kapitän auf dem Platz stand, war für Baumgartlinger "nochmal ein Meilenstein".

Kapitän war der 84-fache Teamspieler zuletzt auch in der Nationalmannschaft, bei der er verletzungsbedingt ein Jahr nicht dabei war, aber aus der er nicht zurückgetreten ist. Im Gegenteil: "Wenn ich auf gutem Niveau weiterspielen kann und der Trainer mich will, bin ich bereit", sagte er. Da es noch keinen Kontakt zu Rangnick gab, habe er aber "keine Ahnung, was der Trainer vorhat". Grundsätzlich sieht Baumgartlinger die Verpflichtung Rangnicks positiv. "Es wird einen richtigen Umbruch geben mit diesem Trainer, der auch innerhalb des Verbandes etwas umkrempeln will. Und das begrüße ich auch."