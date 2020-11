Im 109. Nord-Süd-Klassiker zwischen Bayern und Bremen, kein Spiel gab es in der Fußball-Bundesliga so oft, präsentierte sich Werder in der leeren Münchner Arena lange mutig und hatte bereits vor dem Führungstreffer gute Chancen. Das Führungstor von Maximilian Eggestein (45.) reichte den Gästen (mit Marco Friedl) aber nicht, um nach 27 Pflichtspielniederlagen gegen den deutschen Rekordmeister mit ÖFB-Star David Alaba wieder einen Punkt zu bejubeln. Kingsley Coman (62.) bewahrte die nach der Pause verbesserten Bayern vor einer Niederlage. Kurios: Für Bremen war es das fünfte 1:1 nacheinander.

Mit dem fünften Sieg in Serie hat sich Bayer Leverkusen in der Spitzengruppe festgesetzt und die Krise beim Aufsteiger Arminia Bielefeld verschärft. Der in der 50. Minute eingewechselte österreichische Teamverteidiger Dragovic schoss die Rheinländer in der 88. Minute zum Sieg. Leverkusen hält damit bei der längsten Siegesserie seit fast fünf Jahren.

Tore bejubelten auch Dragovics Nationalteamkollegen Christoph Baumgartner und Xaver Schlager. Baumgartner brachte die wegen vielen Corona-Ausfällen ersatzgeschwächte TSG Hoffenheim beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart in Führung (16.). Nach einem Foul an Florian Grillitsch schoss Andrej Kramaric die Hoffenheimer per Elfmeter zum 3:2 (71.) ein zweites mal in Führuzng, doch Marc Oliver Kempf gelang in der Nachspielzeit (93.) der Ausgleich.

Schlager traf beim 2:0-Erfolg des VfL Wolfsburg bei Schalke 04 in der 24. Minute zum Endstand. Damit ging die Horrorserie der Schalker weiter, sie sind mittlerweile seit 24 Ligaspielen ohne Sieg. Eine längere Negativserie gab es in der Bundesliga erst einmal, als Tasmania Berlin vor 55 Jahren 31 Partien ohne Erfolg geblieben ist. Die von Oliver Glasner betreuten Wolfsburger sind damit weiter ungeschlagen und liegen auf Rang fünf.