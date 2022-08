Fußball Bayern schockt deutsche Bundesliga mit Machtdemonstration

Keine Chance für Glasner und seine Eintracht Foto: APA/dpa

W ährend Serienmeister Bayern München mit einer 6:1-Gala zum Auftakt der deutschen Fußball-Bundesliga ein klares Statement auf dem Weg zum elften Titel in Folge setzte, war Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner trotz aller Enttäuschung um Optimismus bemüht. "Manchmal ist es ganz gut, am Anfang gleich einen Nackenschlag zu bekommen. Damit nicht jeder denkt, es geht so weiter wie letztes Jahr", sagte der Oberösterreicher am Freitagabend.