"Unser Ziel ist, den Achtelfinaleinzug klar zu machen", erklärte Trainer Hansi Flick bei einem Pressetermin am Dienstag. Der "notwendige Respekt" sei aber auch nach dem 6:2-Sieg im Hinspiel vor drei Wochen vorhanden. Eine "schwere Aufgabe" stehe seinem Team bevor, betonte Flick, der vor allem in der Defensive Personalsorgen hat.

"Salzburg ist ein unbequemer Gegner und hat es schon in Salzburg gut gemacht. Eine Mannschaft, die den Gegner sehr, sehr gut unter Druck setzen kann und auch im Ballbesitz sehr gute Lösungen hat", erklärte Flick. Ob sich die "Bullen" diesmal etwas defensiver präsentieren werden, bleibe abzuwarten: "Wenn wir Spielkontrolle haben, ist es auch schön. Wenn sie uns unter Druck setzen, wissen wir aber auch, was wir zu tun haben."

Der 1:3-Niederlage Salzburgs am Wochenende gegen Sturm Graz maß er kaum Bedeutung bei. "Sie haben da von Anfang einige Spieler nicht dabei gehabt. Gewisse Automatismen sind dann nicht mehr so präzise, wie man sie kennt. Und ich erwarte schon genau diese Salzburger Mannschaft, die wir im Hinspiel gesehen haben", sagte der Erfolgscoach, der mit einer imponierenden Bilanz von 45 Siegen, 2 Remis und 3 Niederlagen in 50 Partien aufwarten kann.

In seiner eigenen Defensivabteilung ist Flick jedenfalls zum "Basteln" gezwungen. Außen fällt Bouna Sarr ebenso fix aus wie Alphonso Davies. Lucas Hernandez, der beim jüngsten 1:1 gegen Werder Bremen angeschlagen vom Platz musste und dann von David Alaba vertreten wurde, wird wohl zumindest auf der Bank sitzen. Und in der Innenverteidigung steht Niklas Süle mit Trainingsrückstand nach wie vor nicht zur Verfügung. Im Vergleich zum Hinspiel kann der tragende Mittelfeldakteur Joshua Kimmich nach seiner Knie-OP nicht mitwirken.