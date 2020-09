Bale war am Vormittag mit einem Privatflugzeug aus Madrid am Flughafen Stansted gelandet. Begleitet wurde der Offensivspieler, der noch bei Real Madrid unter Vertrag steht, von seinem spanischen Teamkollegen Sergio Regulion, der ebenfalls zu den Spurs wechseln soll. Beide sollen in Madrid bereits erfolgreich einen Medizincheck absolviert haben.

Während Regulion laut britischen Medien für fünf Jahre in Tottenham unterschreiben soll, wird Bale zunächst für ein Jahr von Real an die Londoner ausgeliehen. Der Offensivspieler stand schon von 2007 bis 2013 bei den Spurs unter Vertrag und erzielte in 146 Premier-League-Spielen 43 Tore, bevor er für die damalige Rekordablösesumme von rund 100 Millionen Euro nach Madrid ging. Nach zahlreichen Erfolgen mit den Spaniern spielte Bale unter Trainer Zinedine Zidane schon länger keine Rolle mehr in Madrid.