Fußball Belgien in Nations League klarer 6:1-Sieger gegen Polen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lois Openda jubelt über Belgiens sechsten Treffer Foto: APA/BELGA

B elgien hat im zweiten Anlauf der Gruppe 4 der Liga A der Fußball-Nations-League seinen ersten Sieg gefeiert. Die "Roten Teufel" setzten sich am Mittwochabend in Brüssel gegen Polen nach einem 0:1-Rückstand dank einer überragenden zweiten Hälfte mit 6:1 durch. Beide Teams halten damit bei drei Zählern. An der Tabellenspitze befinden sich weiter die makellosen Niederländer, die nach dem überraschend deutlichen Auftakt-4:1 in Belgien in Cardiff gegen Wales mit 2:1 gewannen.