Fußball Belgien-Kapitän Eden Hazard beendet Teamkarriere

Eden Hazards Zeit im Nationalteam ist vorbei Foto: APA/dpa/Reuters

B elgiens Kapitän Eden Hazard hat seine Nationalmannschaftskarriere nach dem bitteren Fußball-WM-Aus nach der Gruppenphase in Katar beendet. Der 31-jährige Real-Madrid-Akteur verkündete den zuvor bereits erwarteten Rücktritt am Mittwoch via Instagram. "Danke für das ganze Glück seit 2008. Ich habe mich entschieden, meine internationale Karriere zu beenden. Die Nachfolger stehen bereit. Ich werde euch vermissen", schrieb der Mittelfeldspieler.