Belgien verlängert Vertrag mit Teamchef Martinez .

Der belgische Fußballverband hat den Vertrag mit Teamchef Roberto Martinez bis zur WM 2022 verlängert. Martinez trat nach der EM 2016 die Nachfolge von Marc Wilmots an. Der 46-jährige Spanier führte Belgiens Nationalteam bei der WM 2018 in Russland mit Platz drei zum größten Erfolg in der Geschichte der "Roten Teufel".