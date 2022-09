Fußball Bologna verpasst ersten Saisonsieg trotz Arnautovic-Elfer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Wieder kein Sieg für Arnautovic und Bologna Foto: APA/ROBERT JAEGER/Archivbild

D er FC Bologna hat trotz eines verwandelten Elfmeters von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic den ersten Saisonsieg in der Serie A verpasst. Der 33-Jährige traf am Donnerstagabend beim 1:1 (0:0) in der 4. Runde gegen US Salernitana mit einem souverän geschossenen Strafstoß in der 52. Minute zur Führung. Für den 102-fachen Fußball-Nationalspieler war es bereits das dritte Saisontor, der Wiener erzielte damit bisher alle Ligatreffer von Bologna in dieser Saison.