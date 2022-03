Austria-Vertrag mit Gazprom noch nicht aufgelöst

Am (morgigen) Donnerstag um Mitternacht läuft in der österreichischen Fußball-Bundesliga die Frist für die Einreichung der Lizenzunterlagen ab. Die Wiener Austria hat rund um den Beginn des Lizenzierungsverfahrens wieder tiefgreifende Probleme zu lösen. Der angeschlagene Traditionsclub, der nach einem Verkauf von 40 Prozent der AG an eine Investorengruppe im Jänner einen großen Schritt aus der wirtschaftlichen Misere geschafft hatte, prüft den Vertrag mit Sponsor Gazprom.

