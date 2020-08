Während es vonseiten der Niederösterreicher hieß, dass zwei betroffene Spieler keine Krankheitssymptome aufwiesen, hatte ein Sturm-Profi nach dem Bemerken erster Symptome seit Mittwoch keinen Kontakt mehr zur Mannschaft und dem Betreuerstab. Ein am Donnerstag vorgenommener Corona-Test schaffte dann Klarheit. Dem betroffenen Spieler gehe es den Umständen entsprechend aber gut, gab Sturm bekannt.

Samstagfrüh wird sich das Team und der Betreuerstab des SK Sturm nun erneut PCR-Tests unterziehen. Fallen diese negativ aus, steht auch dem Testspiel gegen Zweitligist SV Lafnitz am Samstagnachmittag nichts im Weg. Die Lafnitzer hatten ihrerseits einen Test gegen Hartberg am Mittwoch aufgrund eines positiven Corona-Tests absagen müssen.

Sturm gab den Namen des Betroffenen aus Datenschutzgründen ebenso nicht bekannt wie St. Pölten. Wir hatten über den SKN St. Pölten hier berichtet.

In den vergangenen Wochen meldeten aus der obersten Spielklasse bereits Rapid und die Austria positive Corona-Tests. Die Bundesliga startet am 11. September in die neue Saison. Kommende Woche (28. bis 30. August) findet bereits die erste Runde im ÖFB-Cup statt.