Fußball-Bundesliga Heimsiege für Rapid, Hartberg und Aufsteiger Lustenau

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Jubel von Bernhard Zimmermann nach seinem 1:0 Foto: APA/EXPA/THOMAS HAUMER

R apid Wien hat eine weitere Nullnummer und damit den Fehlstart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga abgewendet. In einem ausgeglichenen Spiel setzen sich die Grün-Weißen am Sonntag gegen SV Ried durch einen Treffer des eingewechselten Bernhard Zimmermann in der 77. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Einen Heimsieg feierte auch der TSV Hartberg, der gegen den SCR Altach ebenso 2:1 (1:0) gewann wie Aufsteiger Austria Lustenau gegen die WSG Tirol.