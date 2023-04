Fußball-Bundesliga Lustenau startet mit 1:0 in Hartberg in die Qualigruppe

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Lustenau jubelte danke eines Freistoßtreffers Foto: APA

S C Austria Lustenau hat in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga einen Start nach Maß hingelegt. Am Freitag siegte der Aufsteiger zum Auftakt des Abstiegskampfs bei TSV Hartberg dank Darijo Grujcic (28.) mit 1:0 (1:0) und setzte sich mit 16 Punkten vor die WSG Tirol (14) an die Tabellenspitze. Hartberg (9 Punkte), das sich ein Remis durchaus verdient gehabt hätte, liegt weiter vor Ried (9) und Altach (8), am Samstag droht aber der Rückfall an die letzte Stelle.