WSG Tirol kann Klassenerhalt mit Sieg gegen Ried fixieren

Silberberger hat den Klassenerhalt im Blick Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D ie WSG Tirol will sich für die jüngste 0:5-Schlappe beim TSV Hartberg rehabilitieren und mit einem Sieg gegen Tabellenschlusslicht SV Ried den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga endgültig fixieren. Mit einem Dreier gegen die Innviertler am Freitag (19.30 Uhr) wären die Tiroler auch in der kommenden Saison im Oberhaus vertreten. In Ried ist die Sehnsucht nach dem ersten Sieg in der Quali-Gruppe vier Spiele vor Saisonende indes groß, zuletzt gab es vier Remis in Serie.