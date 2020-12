Salzburg feiert 3:1-Sieg bei Lok Moskau .

Mit einem 3:1-(2:0)-Erfolg bei Lok Moskau hat Red Bull Salzburg am Dienstag zumindest bis zum Abendspiel zwischen Atletico Madrid und Bayern München (21.00 Uhr) die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League aufrechterhalten. Nur wenn die Spanier den Titelverteidiger schlagen, ist der Traum von der K.o.-Phase geplatzt. Die abschließende Heimparte gegen Atletico müssten die "Bullen" am kommenden Mittwoch aber in jedem Fall gewinnen.