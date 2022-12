Fußball Chelsea beendet mit 2:0 gegen Bournemouth Negativserie

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Chelsea jubelte im ersten Spiel nach der WM-Pause Foto: APA/Reuters/dpa

C helsea hat erstmals seit Mitte Oktober wieder einen Sieg in der englischen Fußball-Premier-League gefeiert. Die Londoner besiegten am Dienstag Bournemouth zu Hause mit 2:0 (2:0) und beendeten damit die Negativserie von zuletzt fünf sieglosen Spielen. Im ersten Match nach der WM-Pause sicherten Kai Havertz (16.) und Mason Mount (24.) mit zwei frühen Toren Chelsea drei Punkte.