Fußball Chelsea folgt Liverpool ins Finale des FA-Cups

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Chelsea jubelt über den Einzug ins Finale des FA Cups Foto: APA/dpa/sda

C helsea hat das Finale des englischen FA Cups erreicht und ist am 14. Mai Gegner von Liverpool. Die "Blues" besiegten am Sonntag im Halbfinale Crystal Palace vor 76.238 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0) und haben die Chance auf den neunten Erfolg im ältesten Fußballwettbewerb der Welt.