Das Trainingscamp des Europa-League-Siegers in Saalfelden wurde abgesagt, wie Veranstalter Hannes Empl von SLFC am Montag bestätigte. Der von Frank Lampard trainierte Premier-League-Club wird demnach am Matchtag anreisen und nach einer Übernachtung wieder abreisen.

Noch unter Ex-Coach Maurizio Sarri hatte Chelsea ursprünglich geplant, von 29. Juli bis 3. August in Salzburg zu residieren. Am 3. August gastieren die "Blues" in einem weiteren Freundschaftsspiel bei Mönchengladbach.