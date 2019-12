Chelsea, Valencia, Lyon und Dortmund im CL-Achtelfinale .

Nach Liverpool und Napoli sind am Dienstag auch Chelsea, Valencia, Olympique Lyon und Borussia Dortmund ins Achtelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der BVB feierte in der letzten Runde in Gruppe F gegen Slavia Prag einen glücklichen 2:1-Heimsieg und profitierte vom 1:2 Inter Mailands im Meazza-Stadion gegen den FC Barcelona.