"Wir sind immer an attraktiven Sportrechten interessiert, zu Details oder Plänen äußern wir uns aber grundsätzlich nicht", hieß es am Freitag in einer Stellungnahme von Servus TV gegenüber der APA. Unklar blieb auch, welche Spiele konkret das Servus-TV-Paket umfassen könnte.

Seit der Spielzeit 2018/19 und noch bis 2020/21 ist die Königsklasse ausschließlich bei dem Pay-TV-Sender Sky und dem ebenfalls kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN zu sehen.