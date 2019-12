"Clasico" Barcelona - Real Madrid endete torlos .

Das Duell der beiden großen spanischen Fußball-Rivalen FC Barcelona und Real Madrid hat am Mittwoch torlos geendet. Durch das 0:0 im Camp Nou in einem "Clasico" der schwächeren Sorte liegen die Katalanen weiterhin aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem Rekordmeister an der Tabellenspitze.