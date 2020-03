Geisterspiele sollen zum "Wohlbefinden" beitragen .

Die Politik sollte dem Fußball in den schwierigen Zeiten der Coronavirus-Krise eine Sonderstellung einräumen. Dies forderte der langjährige deutsche Bundesliga-Funktionär und frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig in einem Gastbeitrag für das Fachmagazin "Kicker". Zugleich sprach sich der 56-Jährige in diesem Zusammenhang für die Durchführung von Geisterspielen aus.