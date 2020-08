Der eine Akteur mache sich dabei klarerweise mehr Gedanken als der andere. Mittlerweile liegt der volle Fokus aber wieder auf dem sportlichen Geschehen. "Alle Spieler fühlen sich gesund und auch den beiden Erkrankten geht es mittlerweile sehr gut", gab Ilzer Einblick. Einer davon kann bereits am Freitag wieder mit der Mannschaft trainieren. "Wer mich kennt, weiß, dass ohne Training ein Matcheinsatz für mich nicht infrage kommt", betonte der Steirer, ohne Namen zu nennen. Der zweite Akteur soll am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Alle am Mittwoch durchgeführten Corona-Tests waren übrigens negativ.

Neben dem Duo muss Ilzer gegen Innsbruck auch auf den nach seinem Kreuzband- und Meniskusriss bereits operierten Linksverteidiger Vincent Trummer verzichten. "Er ist ein richtig großes Talent und ich bin überzeugt, dass er gestärkt zurückkommen wird", so Ilzer.

Der Ex-Austria-Coach wird seinen Herzensclub Sturm am Freitag erstmals in der Merkur Arena coachen. "Das erste Pflichtspiel als Sturm-Trainer wird ein ganz spezieller Moment für mich sein", betonte der 42-Jährige. "Sehr intensive" Wochen hat er bei seinem neuen Arbeitgeber hinter sich. "Wir haben in Ruhe an der Mannschaftsentwicklung gearbeitet und sind an einem guten Punkt", ist Ilzer guter Dinge.

Viertligist Innsbruck wurde in den bisherigen drei Ligaspielen, in denen es einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage gab, genau beobachtet und soll nicht zum Stolperstein werden. "Ich erwarte einen fokussieren, konzentrierten und souveränen Auftritt meiner Mannschaft", gab der Sturm-Coach die Marschroute vor.

Sein Team konnte in der Vorbereitung allerdings noch nicht in allen Bereichen vollauf überzeugen. "Mit der Defensive bin ich zufrieden, auch wie sie personell zusammengesetzt ist. Aus dem Mittelfeld kommen wir gut nach vorne, in der finalen Phase brauchen wir noch mehr Entschlossenheit, aber auch das richtige Timing", analysierte Ilzer. Seine Suche nach Führungsspielern im Team ist nach eigenen Angaben "noch nicht abgeschlossen".