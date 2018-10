Der Stürmer, der in den vergangenen zwei Matches gefehlt hatte, wurde am Donnerstag auch nicht für die Nations-Cup-Partie in Polen am 11. Oktober sowie das Testspiel drei Tage später gegen Schottland einberufen.

Hatte Santos zuletzt als Grund für Ronaldos Abwesenheit die bessere Adaptierung bei dessen neuem Club Juventus genannt, so gab der Coach diesmal keinen Grund an. Auch bei den zwei November-Terminen werde Ronaldo nicht dabei sein, kündigte Santos an. Das sei zwischen dem Spieler, dem Verbandspräsidenten Fernando Gomes und ihm selbst abgesprochen worden. Ronaldo habe bekräftigt, dass das keinesfalls den völligen Rückzug aus dem Nationalteam bedeute.