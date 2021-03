Dänemark-Teamchef: ÖFB-Spiel "eine Art Matchball" .

Dänemarks Fußball-Teamchef Kasper Hjulmand hat den richtungsweisenden Charakter der WM-Qualifikationspartie am Mittwoch in Wien gegen Österreich hervorgehoben. "Das Spiel ist eine Art Matchball für uns. Wenn wir gewinnen, schaut es gut aus, wenn wir verlieren, ist es nicht ganz so dramatisch", erklärte der 48-Jährige am Dienstag auf der Abschlusspressekonferenz im Happel-Stadion.