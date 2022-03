Danso, Ilsanker, Schöpf und Weimann rücken ins ÖFB-Team nach

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat nach den Ausfällen von Florian Grillitsch, Philipp Lienhart, Christopher Trimmel und Dejan Ljubicic in seinem Kader für das Halbfinale im WM-Play-off am Donnerstag in Wales vier Nachnominierungen vorgenommen.

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at