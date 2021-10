Deutschland nach fünftem Sieg unter Flick schon in Katar

Nach der vorzeitigen Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nimmt Deutschland wieder Großes ins Visier. Bundestrainer Hansi Flick erinnerte am Montagabend nach dem 4:0 in Nordmazedonien nicht ohne Stolz, dass der Ex-Weltmeister als erste Mannschaft das Ticket für Katar gebucht habe. Dort sollen die Deutschen in knapp 14 Monaten mehr als nur mitspielen.

APA / NÖN.at Erstellt am 12. Oktober 2021 | 11:23