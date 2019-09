"Das wird ein Fußballfest", schwärmte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Schlager der Gruppe F. "Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften der Welt." Die Borussia hatte in den vergangenen Jahren schon mehrmals mit Real Madrid zu tun, jetzt darf man sich endlich mit dem zweiten spanischen Ausnahmeteam messen.

Bei allem Respekt vor dem Gegner verspürt auch Lucien Favre eine positive Anspannung. Der BVB-Coach machte aus seiner großen Wertschätzung für den Spielstil der Katalanen keinen Hehl: "Wir freuen uns total, gegen Barcelona zu spielen. Ich habe 1991 dort hospitiert. Das hat mich inspiriert", sagte der Schweizer.

Dass der seit Saisonbeginn verletzte Messi zu einem Einsatz in Dortmund kommt, ist derzeit zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Der seit Anfang August verletzte Argentinier flog am Montag mit der Mannschaft nach Deutschland, gaben die Katalanen auf ihrer Website bekannt. Der 32-Jährige hatte demnach bereits am Vortag voll mittrainiert.

Messi hatte sich in der Vorbereitung vor sechs Wochen eine Muskelverletzung an der rechten Wade zugezogen. Der fünfmalige Weltfußballer hat daher in dieser Saison noch kein Pflichtspiel für Barcelona bestritten. Ausfallen dürfte bei Barcelona der Ex-Dortmunder Ousmane Dembele wegen Oberschenkelbeschwerden. Mit von der Partie ist dafür Jungstar Ansu Fati. Der 16-Jährige überzeugte am Samstag beim 5:2-Ligasieg gegen Valencia mit einem Tor und einem Assist.

Besonders groß ist die Motivation bei Paco Alcacer. Schließlich feiert der Dortmunder Tor-Matador ein Rendezvous mit der eigenen Geschichte. Liebend gern würde er seinem ehemaligen Coach Ernesto Valverde beweisen, dass er in seiner Zeit bei Barca von 2016 bis 2018 zu Unrecht meistens auf der Bank saß.

Im Parallelspiel der Gruppe F empfängt Inter Mailand mit ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro den tschechischen Meister Slavia Prag. Ein anderer italienischer Vertreter tritt im Pool E der Salzburger zu einem weiteren Gipfeltreffen an: Im Stadio San Paolo empfängt SSC Napoli den amtierenden Champions-League-Sieger Liverpool. Dabei kommt es auch zum Aufeinandertreffen der Trainer-Giganten Carlo Ancelotti und Jürgen Klopp - ein Duell der Gegensätze.