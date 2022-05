Fußball Dragovic holt mit Roter Stern Belgrad das Double

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Nächstes Double für Dragovic Foto: APA/AFP/Archiv

A leksandar Dragovic hat mit dem serbischen Fußball-Meister Roter Stern Belgrad das Cupfinale gewonnen und damit das Double geholt. Der hundertfache Teamverteidiger feierte mit seinem Team am Donnerstag gegen den großen Erzrivalen Partizan Belgrad einen 2:1 (1:0)-Sieg. Dragovic, der von Neo-Teamchef Ralf Rangnick nicht für die kommenden Länderspiele in der Nations League einberufen worden war, spielte in der Innenverteidigung durch.