Dragovic warnt vor "Weltklassestürmer" Pandev .

Auf Aleksandar Dragovic wartet im ersten EM-Match der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Bukarest ein besonderer Gegenspieler. Nordmazedoniens Topstar Goran Pandev ist zwar 36 Jahre alt, aber noch immer gut in Schuss. In der abgelaufenen Serie-A-Saison brachte es der Goalgetter immerhin auf sieben Tore und drei Assists für Genoa CFC. "Er ist ein Weltklassestürmer", sagte Dragovic am Mittwoch in Seefeld über Pandev.