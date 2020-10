Im Fall von Bastoni traf dies die Nachwuchs-Auswahl der Italiener. Das U21-EM-Qualifikationsspiel auf Island am Freitag wurde am Spieltag abgesagt. Die isländischen Behörden haben die Gäste demnach ersucht, sich in Quarantäne zu begeben. Laut Italiens Fußballverband (FIGC) wurden am Donnerstag zwei Spieler - Inters Angaben zufolge demnach auch Bastoni - positiv getestet, auch ein Betreuer gab unmittelbar vor dem Abflug nach Reykjavik einen positiven Corona-Test ab. Jedes Mitglied der Delegation, die auf Island reiste, sei laut FIGC jedoch bei wiederholten Tests negativ gewesen. Trotzdem seien sie aufgefordert worden, sich in Quarantäne zu begeben.

Bei Inter sind nun auch Roberto Gagliardini, Radja Nainggolan und Torhüter Ionut Radu betroffen.