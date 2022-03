Eintracht siegte in EL-Achtelfinal-Hinspiel 2:1 bei Betis

Eintracht Frankfurt hat sich am Mittwoch eine vielversprechende Ausgangsposition für den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europa-League erarbeitet. Der Club des oberösterreichischen Trainers Oliver Glasner feierte im Achtelfinal-Hinspiel einen 2:1-Auswärtssieg gegen Betis Sevilla und hat damit im Rückspiel am 17. März alle Trümpfe in der Hand. Ebenfalls gute Karten auf den Aufstieg hat Olympique Lyon nach einem 1:0 beim FC Porto.

