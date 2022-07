Fußball-EM der Frauen Deutschland nach 2:0 über Spanien im Viertelfinale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Deutschlands Oberdorf (l.) obenauf, Spanien am Boden der Realität Foto: APA/dpa

D eutschland hat bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England vorzeitig den Sieg in Gruppe B fixiert. Die Deutschen gewannen am Dienstag in London das Spitzenspiel gegen Spanien mit 2:0.