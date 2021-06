England nach 1:0 gegen Tschechien Gruppe-D-Sieger .

England hat die Gruppe D der Fußball-EM erwartungsgemäß als Spitzenreiter beendet. Die "Three Lions" gewannen am Dienstag im Londoner Wembley-Stadion das direkte Duell um Platz eins mit Tschechien dank eines Treffers von Raheem Sterling (12.) mit 1:0 und überstanden die erste Turnierphase mit sieben Zählern ungeschlagen. Im Achtelfinale bekommt es die Truppe von Gareth Southgate am kommenden Dienstag (18 Uhr) neuerlich in London mit dem Zweiten der "Horror-Gruppe" F zu tun.