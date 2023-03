Fußball-EM-Quali Ulmer als zusätzliche Option für ÖFB-Team nachnominiert

Andreas Ulmer rückt ins Nationalteam nach Foto: APA/HANS PUNZ

Ö sterreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat einen zusätzlichen Spieler für den Auftakt der EM-Qualifikation in seinen Kader geholt. Salzburg-Routinier Andreas Ulmer wurde nachnominiert und sollte laut ÖFB-Angaben am Mittwochnachmittag im Teamcamp in Windischgarsten eintreffen. Dort bereiten sich die Österreicher auf das erste Länderspiel des Jahres am Freitag (20.45 Uhr/live ServusTV) in Linz gegen Aserbaidschan vor.