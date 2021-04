"Was wir wollen, ist die Zusage, dass Zuschauer kommen können, wenn die Situation es erlaubt", erklärte der 53-jährige Slowene. "Sie glauben doch nicht, dass wir auf Zuschauer bestehen, wenn die Situation vor Ort es im Sommer nicht zulässt." Tests, Hygienekonzepte und Impfungen machten ihn aber optimistisch. Er hoffe, das Turnier werde "das Comeback des Fußballs, wie wir ihn kennen, und hoffentlich auch das Comeback des normalen Lebens", sagte der UEFA-Präsident.

Kritisiert wurde dieser am Sonntag von Irlands Premierminister Micheal Martin, nachdem Dublin wie auch Bilbao von der Ausrichter-Liste gestrichen worden waren. "Für mich war es nicht zulässig von der UEFA, diese Bedingungen für die Länder zu stellen", sagte Martin dem öffentlich-rechtlichen Sender RTE. Vorzeitig Zuschauer zu erzwingen, "war aus meiner Sicht ein falscher Aufruf der Verantwortlichen und ich hätte nicht gedacht, dass es ein realistisches Vorhaben ist."

Die vier in Dublin ursprünglich geplanten Spiele sollen nun in St. Petersburg und London ausgetragen werden, Sevilla ersetzt Bilbao als Spielort. "Wenn man sich ansieht, was in Bezug auf B.1.1.7 in ganz Europa und in Bezug auf die hohe Inzidenz in den Ländern der europäischen Mitgliedstaaten geschieht, ist es meiner Ansicht nach falsch, den Ländern solche Verpflichtungen aufzuerlegen", sagte Martin. Die neue britische Coronavirus-Variante B.1.1.7 ist ansteckender.