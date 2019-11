Sevilla, Celtic Glasgow und Basel vorzeitig weiter .

Der FC Sevilla, Celtic Glasgow und der FC Basel haben als erste Vereine vorzeitig den Sprung in die K.o.-Phase der Fußball-Europa-League geschafft. Für Sevilla steuerte am Donnerstag beim 5:2 in Düdelingen der Ex-Salzburger Munas Dabbur seine ersten zwei Treffer bei (18./36. Minute). Celtic gewann bei Lazio Rom mit 2:1 und die Schweizer sind dank des 2:1-Siegs gegen Getafe weiter.