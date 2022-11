Fußball Europacup-Aus für Atletico durch 1:2 bei Gruppensieger Porto

Der Iraner Mehdi Taremi traf für Gruppensieger Porto erneut Foto: APA/AFP

D er zweifache Champions-League-Finalist Atletico Madrid (2014, 2016) ist in der Fußball-"Königsklasse" diesmal nach der Gruppenphase gänzlich aus dem Europacup ausgeschieden. Das Team von Coach Diego Simeone unterlag am Dienstag in Gruppe B am 6. Spieltag im iberischen Duell beim FC Porto 1:2 und fiel damit noch hinter Bayer Leverkusen zurück. Die in der Bundesliga schwächelnden Deutschen spielten sich mit einem Heim-0:0 gegen FC Brügge in die Europa-League-Zwischenrunde.