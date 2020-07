Europacup-Ausschluss von Manchester City aufgehoben .

Englands Fußball-Vizemeister Manchester City darf aufatmen und auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Diese Entscheidung gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Montag bekannt und hob damit die zweijährige Europacup-Sperre auf, die von der UEFA am 14. Februar dieses Jahres wegen "schwerwiegenden Verstößen" gegen das Financial Fairplay verhängt worden war.