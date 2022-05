Fußball Ex-Teamkapitän Fuchs traf bei Charlotte-Niederlage per Elfer

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Christian Fuchs traf für Charlotte per Elfmeter/Archivbild Foto: APA/Reuters

Ö sterreichs Ex-Teamkapitän Christian Fuchs hat am Samstag in der Major League Soccer (MLS) per Elfmeter getroffen, sein Team Charlotte FC unterlag bei Orlando aber 1:2. Bei den zur Pause 2:0 vorangelegenen Siegern spielte Ex-Rapid-Stürmer Ercan Kara bis zur 66. Minute. Red Bull New York mit dem österreichischen Coach Gerhard Struber feierte mit einem 2:1 bei Chicago Fire seinen fünften Auswärtssieg in Folge, das war zum Saisonstart bisher nur LA Galaxy 1996 und 1998 gelungen.