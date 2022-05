Fußball FC Barcelona sichert Rang zwei mit 3:1 gegen Celta Vigo ab

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Aubameyang zeigte seine Goalgetter-Qualitäten gleich doppelt Foto: APA/AFP

D er FC Barcelona hat den nächsten Schritt gemacht, um die Saison in der spanischen Fußball-LaLiga als Vizemeister hinter Real Madrid zu beenden. Die Katalanen bezwangen den Tabellenelften Celta Vigo am Dienstagabend im Estadio Camp Nou zum Auftakt der 36. Runde mit 3:1 und setzten sich vorerst sieben Punkte vom FC Sevilla ab. Der Tabellendritte ist erst am Mittwoch zu Hause gegen Real Mallorca im Einsatz. Danach haben beide Teams noch je zwei Partien vor sich.