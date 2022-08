Fußball FC Bayern erzielt in Bochum sieben Tore

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Bayern schießen Bochum ab Foto: APA/dpa

D er FC Bayern München spaziert weiter ohne Gegenwehr durch die deutsche Fußball-Bundesliga. Beim 7:0 in Bochum fügte der Dauermeister dem aktuell kaum bundesligatauglichen Gegner eine historische Heimklatsche zu. Während der vermeintlich ärgste Konkurrent Borussia Dortmund am Samstag gegen Werder Bremen erstmals gepatzt hatte (2:3), stehen die Bayern nach drei Spieltagen als einziges Team der Liga mit der Maximalausbeute von neun Punkten an der Spitze.