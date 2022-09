Fußball Finale von Wörthersee-Cup am Tag des WM-Eröffnungsspiels

Pacults Schützlinge wollen vor Winterpause bei Testturnier überzeugen Foto: APA/EXPA/PETER RINDERER

W enn am 20. November in Katar der Gastgeber im WM-Auftaktspiel auf Ecuador trifft, wird auch im Klagenfurter Stadion Fußball gespielt. An diesem Tag sind die Finalspiele des Wörthersee-Cups angesetzt, den Bundesligist Austria Klagenfurt erstmals veranstaltet. Tags zuvor treffen die Kärntner im Halbfinale auf den kanadischen Premier-League-Verein York United FC (16.00). Zudem duellieren sich der deutsche Bundesligist Hertha BSC und Drittligist 1860 München (18.30).