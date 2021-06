Foda glaubt an Stimmungsaufhellung .

Die Gefahr, dass rund um Österreichs Fußball-Nationalmannschaft vor der EM eine überbordende Euphorie ausbricht, ist spätestens seit Sonntag gebannt. Das 0:0 im Testspiel im Wiener Happel-Stadion gegen die Slowakei hinterließ eine gewisse Ernüchterung, dennoch glaubt Teamchef Franco Foda bis zum ersten ÖFB-Endrunden-Match am 13. Juni in Bukarest gegen Nordmazedonien an eine Trendumkehr in Richtung Vorfreude. "Ich gehe davon aus, dass die Stimmung Tag für Tag steigen wird."