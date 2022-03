Fußball Foda nach Schottland-Spiel nicht mehr ÖFB-Teamchef

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Fodas Teamchef-Ära endet nach viereinhalb Jahren Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Franco Foda wird am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) gegen Schottland sein letztes Länderspiel als österreichischer Fußball-Teamchef absolvieren. Diese Entscheidung gab der Deutsche am Montag in einer ÖFB-Pressekonferenz bekannt. Sein Vertrag beim ÖFB wäre mit Monatsende abgelaufen. Die Möglichkeit einer Verlängerung hatte die Verbandsspitze trotz des Aus im WM-Play-off in Wales (1:2) zuletzt nicht gänzlich ausgeschlossen.