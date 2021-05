Bis dahin sollte klar sein, wie es um die körperliche Verfassung von Fodas aktuellen Sorgenkindern bestellt ist. Baumgartlinger absolviert bei Bayer Leverkusen nach seiner Ende Jänner erlittenen Kreuzbandverletzung bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings, ein Einsatz im letzten Liga-Match am Samstag in Dortmund kommt aber wohl noch zu früh. Für die EURO sollte es sich beim Kapitän allerdings ausgehen.

Optimismus ist auch bei Hoffenheim-Profi Baumgartner angesagt, der im Moment noch an den Nachwirkungen einer Sprunggelenksverletzung laboriert. Unklarer erscheint die Situation bei Arnautovic - der 32-jährige Shanghai-Legionär zog sich laut chinesischen Medienberichten eine Oberschenkelzerrung zu. Zur Schwere der Verletzung gibt es derzeit keine Angaben.

Foda wird dazu am Mittwoch nähere Auskunft geben - und zwar in Bad Tatzmannsdorf, wo in der kommenden Woche die Vorbereitung des ÖFB-Teams startet. Vom 27. Mai bis 1. Juni weilt die Mannschaft im Südburgenland, dann geht es nach Middlesbrough, wo am 2. Juni das Testspiel gegen England steigt. Nach der Rückkehr beziehen David Alaba und Co. in Wien Quartier, am 6. Juni steht im Happel-Stadion die EM-Generalprobe gegen die Slowakei auf dem Programm.

Zwei Tage später checkt der ÖFB-Tross im EURO-Basecamp in Seefeld ein. Von Innsbruck aus wird zu den Gruppenspielen gegen Nordmazedonien (13. Juni, Bukarest), die Niederlande (17. Juni, Amsterdam) und die Ukraine (21. Juni, Bukarest) geflogen.