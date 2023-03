Frankreich mit perfektem Quali-Start, Niederlande schockiert

Werbung

Die Franzosen taten sich in der ersten Halbzeit schwer, gegen die kampfstarken Iren Chancen herauszuspielen. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn donnerte Pavard bei seinem Comeback den Ball aber via Latten-Unterkante zum Siegestor ins Netz. Der Außenverteidiger von Bayern München hatte im vergangenen November im ersten WM-Spiel gegen Australien (4:1) einen schlechten Tag und war in der "Equipe Tricolore" seither nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sein Einsatz in Dublin erwies sich aber als Goldgriff von Didier Deschamps. "Ich bin happy für ihn, auch wenn ich ihn nicht aufgestellt habe, um Tore zu schießen", meinte Frankreichs Teamchef.

Pavard selbst fand das Tor "großartig für mich und das Team. Aber Mike's Parade hat es uns ermöglicht, makellos zu bleiben", erklärte er. Pavard sprach damit die großartige Rettungstat von Maignan in den Schlusssekunden an, mit der er nach einem kräftigen Kopfball von Nathan Collins den Ausgleich verhinderte. Der Schlussmann von AC Milan, der gegen die Niederlande einen Elfmeter abgewehrt hatte, ist nach dem Rücktritt von Kapitän Hugo Lloris die neue Nummer eins.

Frankreich feierte so den fünften Zu-null-Sieg in der WM- und EM-Qualifikation hintereinander, was den Franzosen zuletzt vor über 38 Jahren gelungen ist. "Wir haben in den zwei Spielen kein Tor kassiert und fünf erzielt. Ich bin sehr stolz, was das Team in den zwei Spielen gezeigt hat", resümierte Deschamps. Weiter geht es für die Franzosen im Juni auswärts gegen Fußballzwerg Gibraltar und zu Hause gegen Griechenland.

Die Niederlande spielen im Juni das Finalturnier der Nations League und sind erst wieder im September im Qualifikations-Einsatz. Auf Teamchef Koeman, der im Jänner nach dem Abgang von Louis van Gaal seine zweite Amtszeit als Bondscoach begann, wartet bis dahin viel Arbeit. Denn nach der Pleite gegen Frankreich mühte sich sein Team am Montag im Heimspiel gegen Gibraltar zu einem 3:0-Erfolg, obwohl die Gäste ab der 51. Minute nur noch zu zehnt waren. "Ich bin ziemlich schockiert, was ich gesehen habe. Es war eine schlechte Woche. Ich hatte noch nie so eine Woche als Teamchef und ich hoffe, das passiert auch nie wieder. Das muss schnell besser werden", resümierte er die zwei Spiele.

Gegen Gibraltar sorgte nach der Führung durch Memphis Depay (23.) erst Verteidiger Nathan Ake mit einem Doppelpack nach der Pause (50., 82.) für klare Verhältnisse. "Das war nicht gut, ich bin ziemlich enttäuscht", sagte Koeman danach. "Das wir wirklich zu wenig. Wir müssen auch fitter werden", meinte der Teamchef.