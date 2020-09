Für Ronaldo "Leere Stadien wie Zirkus ohne Clowns" .

Cristiano Ronaldo kann den wegen der Corona-Pandemie nahezu leeren Rängen in den Fußball-Stadien überhaupt nichts abgewinnen. "Es ist, als würde man in einen Zirkus ohne Clowns, in einen Garten ohne Blumen gehen", sagte der 35-Jährige nach dem 2:0-Sieg Portugals in Schweden. "Uns Spielern gefällt das nicht, aber ich habe mich schon daran gewöhnt."