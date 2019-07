Gastgeber Ägypten beim Afrika-Cup gescheitert .

Der favorisierte Gastgeber Ägypten ist beim Fußball-Afrika-Cup schon im Achtelfinale gescheitert. Die Hausherren um ihren Star Mohamed Salah mussten sich Südafrika am Samstag in Kairo mit 0:1 geschlagen geben. Thembinkosi Lorch erzielte in der 85. Minute den Treffer für den Außenseiter. Südafrika trifft nun auf Nigeria, das zuvor Titelverteidiger Kamerun durch ein 3:2 ausgeschaltet hatte.